Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
1 марта 2017, среда, 15:15 – ИА СОЧИ-24
С заявлением об изнасиловании и ограблении в правоохранительные органы Москвы обратилась молодая москвичка, передает РЕН ТВ. Она рассказала, что преступление произошло еще 24 февраля. Девушка вместе с подругой отдыхала в ночном клубе на северо-западе столицы. Они изрядно выпили, а когда собрались домой – поругались. Ссора оказалось последним, что москвичка запомнила перед тем, как пришла в себя, лежа между машинами на парковке. Там на нее напали трое мужчин. Один из них изнасиловал девушку, второй после этого выхватил у нее сумку с документами. Пострадавшая рассказала, что три дня отходила от шока и только затем смогла обратиться в полицию.
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