Пьяный американец с арматурой напал на москвича в подъезде
16 февраля 2017, четверг, 12:59 – ИА СОЧИ-24
В Москве пьяный гражданин США, уроженец Украины, напал с куском арматуры на россиянина. Инцидент произошел в подъезде одного из домов в Замоскворечье, пишет "Газета.ru". Угрожая оппоненту убийством, иностранец не менее двух раз ударил его арматурой по рукам и ногам. Хулигана задержали, но ему самому потребовалась медицинская помощь. Американец был доставлен в больницу с подозрением на алкогольное отравление.
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Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»