Пьяный воришка застрял в витрине ограбленного магазина
20 марта 2017, понедельник, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию. На снимке запечатлен вор, застрявший в витрине магазина."Пьяный, ограбил магазин. Застрял в окне и был арестован", – сообщили в пресс-службе местной полиции. Извлечь злоумышленника из дыры в витрине удалось только с помощью спасателей.
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Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»