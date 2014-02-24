Пятеро мужчин пытались изнасиловать приехавшую к ним фельдшера

11 февраля 2017, суббота, 22:45 – ИА СОЧИ-24

В Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера. Медик приехала лечить якобы больного с гипертоническим кризом.По предварительным данным,27-летняя фельдшер скорой помощи приехала в квартиру дома по улице Шелковичнойпосле поступившего сообщения об ухудшении самочувствия мужчины. Едва 27-летняя женщина зашла в квартиру, мужчинызаперли дверь. Они окружили ее и не дали выйти, один из них потребовал раздеться."Предположительно, приятели указанного мужчиныстали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чеммедицинский сотрудник сообщила в правоохранительные органы", – говоритсяв сообщении следственного управления СКР по Саратовской области. Женщине удалось вырваться из рук насильников и запереться в ванной, пишет ТАСС. При этом нападавшие все время до приезда полиции пытались выломать дверь.Полицейские задержали подозреваемых. Молодой женщине оказывают помощьпсихологи. Произошедшее находится на контроле главырегионального Минздрава. Следственныйкомитет начал доследственную проверку.

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