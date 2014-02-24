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Пятеро мужчин пытались изнасиловать приехавшую к ним фельдшера

11 февраля 2017, суббота, 22:45 – ИА СОЧИ-24

В Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера. Медик приехала лечить якобы больного с гипертоническим кризом.
По предварительным данным,
27-летняя фельдшер скорой помощи приехала в квартиру дома по улице Шелковичной
после поступившего сообщения об ухудшении самочувствия мужчины. Едва 27-летняя женщина зашла в квартиру, мужчины
заперли дверь. Они окружили ее и не дали выйти, один из них потребовал раздеться.

"Предположительно, приятели указанного мужчины
стали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чем
медицинский сотрудник сообщила в правоохранительные органы", – говорится
в сообщении следственного управления СКР по Саратовской области. Женщине удалось вырваться из рук насильников и запереться в ванной, пишет ТАСС. При этом нападавшие все время до приезда полиции пытались выломать дверь.
Полицейские задержали подозреваемых. Молодой женщине оказывают помощь
психологи. Произошедшее находится на контроле главы
регионального Минздрава. Следственный
комитет начал доследственную проверку.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 15:46
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вчера, 14:44
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи

Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»

вчера, 13:15
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