Пятилетний москвич умер после отказа врачей в госпитализации
28 февраля 2017, вторник, 08:31 – ИА СОЧИ-24
Столичная полиция проводит проверку по факту смерти Тимофея С. Как сообщает Life.ru, ребенок скончался в результате обострения при ротавирусной инфекции. За день до трагедии мальчика осматривали врачи скорой, которые решили, что в госпитализации он не нуждается. Незадолго до гибели Тимофей вместе с матерью вернулся из Германии, где проходил курс лечения от ДЦП. Симптомы ротавирусной инфекции у ребенка появились 14 февраля. Врач сразу назначил антибиотики, но желаемого результата они не дали. 23 февраля у Тимофея поднялась температура, в связи с чем его родители вызвали скорую. Специалисты пришли к заключению, что в госпитализации мальчик не нуждается и его можно лечить дома. Утром 25 февраля мать Тимофея нашла его мертвым. Полиция определяет степень виновности врачей.
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