Ревнивый таксист протаранил машину коллеги под Москвой
1 марта 2017, среда, 08:29 – ИА СОЧИ-24
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одинцово таксиста, который намеренно повредил машину коллеги. Сообщается, что на этот поступок его толкнула ревность. Мужчина пошел на таран, когда его любимая собиралась перевозить вещи к новому ухажеру. После аварии он начал пинать машину другого таксиста. Конфликт запечатлели камеры наружного наблюдения. Запись опубликовал РЕН ТВ. Очевидцы сняли на видео момент задержания буйного ревнивца. Случилось это прямо на месте происшествия.
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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»