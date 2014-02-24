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Российские подводники принимают поздравления

19 марта 2017, воскресенье, 13:13 – ИА СОЧИ-24


День моряка-подводника отмечается в России 19 марта. Видеопоздравление появилось на официальном аккаунте Министерства обороны страны в Twitter. Присоединиться к нему поспешили и простые пользователи Сети.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:29
Жесточайшее падение лыжника с горы попало на видео

Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упас со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»

сегодня, 14:13
Тонущего в пруду рыбака спасли в Москве

В десяти метрах от берега на Головинском пруду на севере Москвы провалился под лед рыбак..»

сегодня, 13:58
В московском метро сложилась критическая ситуация

Из-за таяния снега и дождей, обрушившихся на Москву с приходом весны, в Московском метрополитене сложилась критическая ситуация. Подтопление грозит 15 станциям...»

сегодня, 13:44
"Тормозного" главу МИД Украины высмеяли за слова о Крыме

Российская сторона с юмором встретила попытку министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить провокацию своими словами о Крыме. После слов о "возвращении свободы" крымчанам он стал объектом для многочисленных шуток...»

сегодня, 13:13
Российские подводники принимают поздравления

День моряка-подводника отмечается в России 19 марта..»

сегодня, 13:00
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Американского дипломата выгнали из Новой Зеландии в связи с подозрением в причастности к серьезному уголовному инциденту. Во время случившегося, подробности которого до сих пор остаются тайной, американец сломал нос и получил синяк под глазом...»

сегодня, 11:44
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