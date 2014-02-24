Российские вузы получат от правительства 10 миллиардов
21 февраля 2017, вторник, 10:46 – ИА СОЧИ-24
Правительство России выделило 10,3 миллиарда рублей ведущим вузам страны. Средства будут направлены на усиление конкурентоспособности в мировом научно-образовательном сообществе. Финансы распределят между 21 вузом. Учебные заведения были разбиты на три группы, от которых зависит размер денежной помощи.Казанский федеральный университет и Московский физико-технический институт получат по 849,2 миллиона рублей. Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский госуниверситет и Уральский федеральный университет имени Ельцина могут рассчитывать на 482,2 миллиона рублей каждый, пишет газета "Известия". Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету и Южно-Уральскому государственному университету будет выделено по 141,5 миллиона рублей.
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Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»