Российский турист упал с 12-го этажа в Таиланде

На популярном курорте Паттайя погиб россиянин. Тело туриста обнаружили под окнами 30-этажного здания. В кармане гражданина России лежали деньги и пачка сигарет, передает Life.ru.Личность погибшего не установлена. Консьерж рассказал, что мужчина несколько месяцев проживал в апартаментах на 12-м этаже и злоупотреблял алкоголем.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»