Российского посла убил бывший охранник Эрдогана

Убивший в понедельник в Анкаре российского посла Андрея Карлова киллер как минимум восемь раз обеспечивал безопасность президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает влиятельная турецкая газета Hurriyet. По данным издания, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ охранял президента страны на различных мероприятиях начиная с июля этого года. Как сообщается, он официально не входил в личную охрану главы турецкого государства, однако активно привлекался к полицейским операциям подобной направленности. При этом издание сообщает, что располагает информацией о том, что во время попытки военного переворота в Турции в ночь на 15 июля Алтынташ сообщил о плохом самочувствии и отпросился с работы. Чем он занимался после этого, неизвестно, утверждает Hurriyet.В то же время приходят сообщения, что ответственность за убийство российского посла взяла на себя вооруженная сирийская группировка "Джейх аль-Фатх". Ее члены сражаются с правительственной армией на фронтах гражданской войны в этой стране. Между тем в социальных сетях появилась фотография, на которой президент Турции здоровается за руку с молодым мужчиной в полицейской форме. Как сообщается, это и есть убийца дипломата. Андрей Карлов был убит выстрелом в спину в понедельник, 19 декабря, на открытии посвященной России выставки в местной Галерее современного искусства. Сообщается, что похороны посла пройдут завтра, 22 декабря. В мероприятии будет принимать участие президент России Владимир Путин, который перенес на пятницу запланированную ранее на четверг свою пресс-конференцию.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»