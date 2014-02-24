ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Российского посла убил бывший охранник Эрдогана

21 декабря 2016, среда, 15:15 – ИА СОЧИ-24

Российского посла убил бывший охранник Эрдогана
Российского посла убил бывший охранник Эрдогана
Убивший в понедельник в Анкаре российского посла Андрея Карлова киллер как минимум восемь раз обеспечивал безопасность президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает влиятельная турецкая газета Hurriyet.
По данным издания, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ охранял президента страны на различных мероприятиях начиная с июля этого года. Как сообщается, он официально не входил в личную охрану главы турецкого государства, однако активно привлекался к полицейским операциям подобной направленности. При этом издание сообщает, что располагает информацией о том, что во время попытки военного переворота в Турции в ночь на 15 июля Алтынташ сообщил о плохом самочувствии и отпросился с работы. Чем он занимался после этого, неизвестно, утверждает Hurriyet.В то же время приходят сообщения, что ответственность за убийство российского посла взяла на себя вооруженная сирийская группировка "Джейх аль-Фатх". Ее члены сражаются с правительственной армией на фронтах гражданской войны в этой стране.
Между тем в социальных сетях появилась фотография, на которой президент Турции здоровается за руку с молодым мужчиной в полицейской форме. Как сообщается, это и есть убийца дипломата. Андрей Карлов был убит выстрелом в спину в понедельник, 19 декабря, на открытии посвященной России выставки в местной Галерее современного искусства. Сообщается, что похороны посла пройдут завтра, 22 декабря. В мероприятии будет принимать участие президент России Владимир Путин, который перенес на пятницу запланированную ранее на четверг свою пресс-конференцию.


СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.