Россия разберется с ударом ВКС по турецким военным
9 февраля 2017, четверг, 18:46 – ИА СОЧИ-24
В Генштабе Турции заявили, что во время авиаударов по объектам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии российские бомбардировщики случайно поразили здание, в котором находились турецкие военнослужащие. В результате три солдата погибли, еще 11 получили ранения, передает РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Москва и Анкара объединят усилия для расследования происшествия.
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