Россиянка упала с 27-го этажа в Таиланде

Гражданка России Ольга Сикач упала с балкона квартиры, расположенной на 27-м этаже в высотном кондоминиуме в таиландском курортном городе Паттайя. "Мы получили неофициальное сообщение о гибели российской гражданки, полицейского рапорта пока у нас нет", – цитирует РИА Новости заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова. Полиция начала расследование.По данным местных СМИ, в тот день в квартире была вечеринка. Один из ее участников рассказал на допросе, что Сикач вышла на балкон. Через какое-то время он решил проведать девушку, но увидел тело на асфальте, о чем немедленно сообщил охране и администрации кондоминиума.
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Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»