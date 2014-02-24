С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
9 февраля 2017, четверг, 18:00 – ИА СОЧИ-24
О состоянии здоровья членов экипажа грузового судна "Би-би-си Каррибиан", захваченных в плен у берегов Нигерии 5 февраля, рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. На связь вышел капитан, который рассказал о происходящем."Их привезли на сушу, они находятся у пиратов в лагере. Слава богу, силового захвата не было, никто не нуждается в медицинской помощи. Питьевая вода и пища присутствуют", – чиновника цитирует Life.ru. Буцай отметил, что из экипажа забрали восемь человек. Остальные находятся на судне и движутся в сторону ближайшего порта.
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