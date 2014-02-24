Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии
9 марта 2017, четверг, 21:46 – ИА СОЧИ-24
В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года. Изначально ее вес составлял 500 килограммов, из-за чего ее называли самой полной женщиной в мире. Под наблюдением врачей она сбросила 100 килограммов, после чего индийские специалисты провели ей операцию по уменьшению желудка, передает "Газета.ru". Специалисты уверяют, что в ближайшие месяцы она потеряет еще больше веса.Еще при рождении египтянке был поставлен диагноз элефантиаз, слоновая болезнь. В детстве она перенесла инсульт и оказалась прикована к постели. Семья женщины рассказала, что та не покидала свой дом в течение 25 лет.
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Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»
В Москве 9 марта состоялись две встречи на высоком уровне между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИД Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с президентом России Владимиром Путиным...»
Экс-президент США Барак Обама впал в подростковый максимализм на почве ухода из власти и хочет наверстать упущенное за все восемь лет своего президентства. К такому выводу пришло издание The Telegraph, анализируя стиль бывшего главы Белого дома...»
В нижней палате парламента будут созданы три рабочие группы, которые займутся выработкой конкретных предложений по совершенствованию российской налоговой системы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров...»