Сбербанк введет плату за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что планируется взимать плату за снятие наличных в банкоматах финансовой организации с клиентов других банков. Новая мера коснется держателей карт Visa."Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась", – цитирует Грефа RNS. Ранее разрешение на проведение подобных операций выдало руководство компании Visa.
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова всегда очень переживает после заседаний кабинета министров. Об этом Владимиру Путину рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль...»
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Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова всегда очень переживает после заседаний кабинета министров. Об этом Владимиру Путину рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками могилевских предприятий выразил пожелание, чтобы отечественные ученые изобрели новый источник энергии. По его словам, это необходимо для обеспечения энергетической независимости Минска от соседей...»
Друзья 21-летнего Сергея Семенова из Ульяновска, осужденного на три года колонии общего режима за изнасилование 16-летней Дианы Шурыгиной, провели реконструкцию роковой вечеринки. Они арендовали коттедж, в котором было совершено преступление, чтобы провести собственное расследование...»
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая будет представлять российскую столицу в федеральной Общественной палате. Об этом стало известно по итогам голосования членов ОП Москвы...»