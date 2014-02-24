Шойгу объявил о создании нового рода войск

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании войск информационных операций. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед депутатами Госдумы.Бойцы информационного фронта уже доказали полезность, уверен Шойгу. "За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… Того управления, которое называлось контрпропагандой", – цитирует министра "Газета.ru".
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»