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Шойгу объявил о создании нового рода войск

22 февраля 2017, среда, 15:45 – ИА СОЧИ-24


Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании
войск информационных операций. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед депутатами Госдумы.Бойцы информационного фронта уже доказали полезность, уверен Шойгу. "За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… Того управления, которое называлось контрпропагандой", – цитирует министра "Газета.ru".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании войск информационных операций..»

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В Москве поймали бросившую на морозе младенца женщину

Столичные полицейские задержали уроженку Средней Азии за оставление ребенка в опасности..»

сегодня, 15:13
Уральский пес оказался ярым фанатом Лепса

Крохотный тойтерьер по кличке Чарли живет в небольшом городке Миассе в Челябинской области. Три года назад хозяева заметили, что у их пса незаурядные музыкальные способности...»

сегодня, 14:46
Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде

Крайне нелепый инцидент произошел с москвичкой в подъезде жилого дома на Гончарном проезде. После секса с ухажером женщина так и не смогла определиться, изнасиловали ее или нет...»

сегодня, 14:45
В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна

В японском заповеднике Кумамото обнаружили шимпанзе с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна..»

сегодня, 14:31
Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией

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