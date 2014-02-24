Сильное землетрясение произошло на севере Индии

На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает Life.ru. Его эпицентр располагался в 35 километрах от населенного пункта Пайпалкоти в штате Уттаракханд. Подземные точки ощущались даже в столице страны Нью-Дели. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»