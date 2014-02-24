Синдзо Абэ ответит на поездку Обамы в Хиросиму

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил посетить Перл-Харбор, чтобы почтить память погибших американцев. Он отметил, что поездка станет важным шагом, означающим примирение Токио и Вашингтона. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время двухдневного визита на Гавайи почтит память погибших американцев от японской атаки на Перл-Харбор, сообщают японские СМИ. Глава японского правительства заметил, что его визит должен продемонстрировать, что Токио больше не намерен воевать."Я намерен из Перл-Харбора направить сигнал, устремленный в будущее: нельзя повторять трагедию войны", – цитирует ТАСС Синдзо Абэ. Также он выразил надежду, что поездка на Гавайи будет иметь важные политические последствия."Союз Японии и США – это альянс мечты, призванный решать различные проблемы нашего мира. Надеюсь, что моя поездка станет историческим визитом, когда лидеры Японии и США вместе посетят Перл-Харбор в знак примирения", – считает Абэ.Сообщается, что двухдневный визит начнется с посещения американской военной базы Перл-Харбор, ставшей объектом внезапной атаки японской авиации 7 декабря 1941 года. Во второй день визита Синдзо Абэ встретится с действующим президентом США Бараком Обамой на его родине, в Гонолулу. Ожидается, что лидеры двух стран подтвердят значимость военного союза США и Японии.Примечательно, что до этого, в мае 2016 года, Барак Обама стал первым действующим президентом США, который посетил Хиросиму. Город был уничтожен ядерной бомбардировкой американских ВВС во время Второй мировой войны. Глава Белого дома встретился с жертвами тех страшных событий и осудил ужас войны, однако открытых извинений за атомные удары приносить не стал. Официальная позиция Вашингтона заключается в том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были обусловлены логикой войны и позволили быстрее остановить военные действия.
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Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»