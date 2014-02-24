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Чиновники в России стали больше зарабатывать сегодня, 19:58 Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников. За год госслужащие стали зарабатывать на 4% больше...»

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Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры сегодня, 18:14 Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира..»

Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар сегодня, 17:59 Национализация предприятий в Донбассе нанесла Киеву сокрушительный экономический удар. Так эксперты комментируют введение внешнего управления украинскими компаниями в ДНР и ЛНР...»