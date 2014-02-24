Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры

Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира. Под огневым контролем войск Башара Асада находится гостиничный квартал, передает "Газета.ru".По предварительным данным, передовым отрядам удалось захватить ключевую высоту – историческую цитадель. "Теперь готовимся к штурму города", – сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»