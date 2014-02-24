СК назвал версии убийства главы отдела МВД

В Следственном комитете сообщили, что одна из приоритетных версий убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова - заказное убийство, связанное с его профессиональной деятельностью, передает "Газета.ru".Кроме того, не исключается версия разбойного нападения с целью похищения имущества. В настоящее время правоохранители изучают видео, изъятое с камер наружного наблюдения в ходе осмотра места происшествия. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
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Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»