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Сосед убил известного телеведущего

1 января 2017, воскресенье, 22:29 – ИА СОЧИ-24

Сосед убил известного телеведущего
Сосед убил известного телеведущего
В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев. На него напал сосед.
"На
известного в Ингушетии телеведущего, спортивного комментатора Амира
Кокурхоева напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству в
Сунженском районе. После чего с ножевым ранением он был доставлен в
реанимацию, где скончался", – сообщили в
силовых структурах республики.По предварительным данным, убийство произошло из-за ссоры на бытовой почве. В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело. Как передает РИА Новости, Кокуркоев получил колото-резаное ранение груди и скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев долгое время вел спортивные программы на телеканале
"Ингушетия", а в последние месяцы работал в администрации Сунженского
района республики.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев. На него напал сосед...»

вчера, 18:31
Значение имени Елена

Одно из самых популярных в России женских имен в переводе с древнегреческого означает "избранная", "светлая". И девушка, которую зовут Лена, Леночка, Алена, Аленушка, как правило, полностью соответствует этому описанию...»

вчера, 14:46
Как изменится жизнь россиян в 2017-м

Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru...»

31-12-2016, 19:13
Кого мир потерял в високосный год

В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них...»

31-12-2016, 16:45
Путин рассказал о секретах Нового года

Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками...»

31-12-2016, 16:15
Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Злоумышленники попали в квартиру Расула Мирзаева благодаря девушке. Услышав о незваных гостях, спортсмен вышел к ним...»

31-12-2016, 15:45
В Россию пришел 2017 год

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили новый, 2017 год..»

31-12-2016, 15:43
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Глава правительства произнес теплые слова о любви, согласии и благополучии...»
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