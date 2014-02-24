Сосед убил известного телеведущего

В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев. На него напал сосед. "На известного в Ингушетии телеведущего, спортивного комментатора Амира Кокурхоева напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству в Сунженском районе. После чего с ножевым ранением он был доставлен в реанимацию, где скончался", – сообщили в силовых структурах республики.По предварительным данным, убийство произошло из-за ссоры на бытовой почве. В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело. Как передает РИА Новости, Кокуркоев получил колото-резаное ранение груди и скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев долгое время вел спортивные программы на телеканале "Ингушетия", а в последние месяцы работал в администрации Сунженского района республики.
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В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них...»