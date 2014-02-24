Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы

На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб. Сообщается, что 23-летний сотрудник кафе во время ссоры со своим 30-летним коллегой ударил того в лицо. Мужчина упал и ударился головой о бетон, передает телеканал "360". Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, однако скончался в больнице от полученной травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»
Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»
Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»