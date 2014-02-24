

Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги сегодня, 16:29 Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»

Мэр Рима попала в больницу сегодня, 16:14 Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA..»

Десятки человек погибли при взрыве в Сирии сегодня, 15:45 Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru..»

Когда Эрдоган приедет в Россию сегодня, 15:15 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости..»



Обаму отправляют на выборы президента Франции сегодня, 15:01 Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»

Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы сегодня, 14:44 На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб..»

Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище сегодня, 14:30 На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС..»

Ученый выжил после падения в жерло вулкана сегодня, 13:45 Чтобы исследовать действующий вулкан Масая 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа..»