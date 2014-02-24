Совет ЕС одобрил отмену виз для Украины

Совет Евросоюза принял решение отказаться от визового режима с Украиной. Соответствующий документ был опубликован на сайте органа власти.Следующим этапом отмены виз для Украина станет голосование в Европарламенте. Если депутаты одобрят решение Совета, украинцы смогут посещать страны Европы без виз на период не более 90 дней в течение полугода.
В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле...»
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В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле...»
Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой...»