Список пострадавших при теракте в метро Петербурга

3 апреля 2017, понедельник, 17:59 – СОЧИ-24

Опубликован предварительный список пострадавших при теракте в петербургском метро. Все получили множественные травмы и находятся в больницах. Информация предоставлена порталами РИА ФАН и Life.ru.Облонская А., 1997 г.р.Постнов С., 1976 г.р.Золнов М., 58 летМелибоев Н.Ульянов Д.Александра З., 15 лет.Захарченко Владимир Константинович, 20 летСеменов Максим Сергеевич, 20 летВласов Александр Валерьевич, 18 летБарацевич Игорь Алексеевич, 21 годБугрова Ирина Леонидовна, 46 летПетрухина Светлана Николаевна, 62 годаМалыха Нина Ивановна, 64 годаБугрова Анастасия Витальевна, 19 летСлесаренко Анжелика Геннадьевна, 41 годКуварин Константин Дмитриевич, 21 годВелиев Заур, 28 летЭвелина, примерно 24 годаДинара Тамаидаровна А. 1996 года рождения – скончалась в больнице

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