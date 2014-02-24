

Полиция назвала число жертв теракта в Стокгольме вчера, 22:30 Шведская полиция озвучила официальные данные по жертвам и пострадавшим от теракта в центре Стокгольма..»

Служба в армии превратила механика в сексапильную модель вчера, 21:59 Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане...»

Лавров о тяжелых последствиях атаки США на Сирию вчера, 21:45 В беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о негативных последствиях американской атаки крылатыми ракетами базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс..»

В Стокгольме полиция допрашивает двух задержанных вчера, 21:45 Представитель полиции Швеции подтвердил, что после теракта в Стокгольме правоохранители задержали двух человек..»



Несущийся по Стокгольму грузовик попал на видео вчера, 21:28 Установленная в одном из магазинов Стокгольма камера сняла момент выезда грузовика террориста на улицу Дроттнинггатан в центре города, передает Life.ru..»

Охранника жилого комплекса обстреляли на парковке вчера, 21:14 В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории..»

Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву вчера, 21:13 Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву...»

США хотят восстановить контакты с Россией вчера, 21:00 После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»