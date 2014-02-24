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США перебросили ударный флот к Китаю

19 февраля 2017, воскресенье, 11:15 – ИА СОЧИ-24


Авианосная ударная группа Военно-морских сил США в которую вошли, в частности, авианосец типа "Нимиц" USS Carl Vinson и миноносец USS Wayne E. Meyer 18 февраля приступила к патрулированию в Южно-Китайском море, передает "Газета.ru". При этом в сообщении военного ведомства подчеркивается, что операция является плановой. Тем не менее, специалисты отмечают, что переброска ударного флота была произведена на фоне напряженной ситуации по спорным границам в регионе. Предполагаемые сроки окончания патрулирования не сообщаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Публицист Владимир Кара-Мурза-младший, попавший в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, идет на поправку..»

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В Москве участников массовой драки задержали со стрельбой

Утром 19 февраля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на Инициативной улице на западе Москвы происходит массовая драка..»

сегодня, 16:58
Евросоюз теряет членов

Франсуа Олланд созывает в Версаль лидеров Германии, Испании и Италии. По замыслу президента Франции, эта встреча должна показать всему миру сплоченность Евросоюза перед лицом кризиса. Однако идея изначально провальная: о какой сплоченности может идти речь, если в числе приглашенных нет премьера Великобритании – когда-то одного из столпов "единой Европы"...»

сегодня, 16:45
Забота России о населении Донбасса испугала США

Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям...»

сегодня, 16:14
Москвич выжил после падения с пятого этажа

В одну из больниц в Москве был доставлен мужчина с открытым переломом ноги..»

сегодня, 16:13
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сегодня, 15:59
Украинцы вышли из себя из-за "хохлов" в учебнике

Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»

сегодня, 15:29
В Арктике испытывают новую военную технику

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»
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