Страдавшая от неразделенной любви женщина выпала из окна в Москве
4 марта 2017, суббота, 11:43 – ИА СОЧИ-24
На юго-западе Москвы из окна одной из многоэтажек, расположенной на проспекте Вернадского, выпала женщина. Лежащее на газоне тело обнаружил дворник, после чего вызвал скорую помощь. Однако прибывшие на место медики не смогли ей помочь, от полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительным данным, на отчаянный шаг москвичку толкнула неразделенная любовь к подруге.
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"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой...»
Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой...»