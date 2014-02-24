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Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
21 февраля 2017, вторник, 21:45 – ИА СОЧИ-24
Правоохранительные
органы собрали информацию, согласно которой несовершеннолетний москвич
увлекался идеями разных радикальных националистических группировок. В
частности, он был разделял взгляды "Правого сектора".
В настоящее
время следователи устанавливает связь этих обстоятельств с убийством
инструктора ДОСААФ и дальнейшей трагической гибелью самого подростка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, близкий к
следствию. Позже молодой человек попал под поезд.
Напомним, 20 февраля юный посетитель
стрелкового клуба в Измайловском проезде ранил из
пистолета инструктора и скрылся с пистолетом
"Глок", заряженным 30-патронами. Как писали Dni.ru, молодой человек сначала повздорил с
инструктором, затем сделал несколько выстрелов в мишень, а после этого
намеренно выстрелил ему в живот.
Через
несколько часов тело подростка было найдено на
железнодорожных путях Московского центрального кольца у станции "Соколиная
гора". На следующий день раненный школьником инструктор скончался в больнице. По словам его коллег, мужчина работал в стрелковом клубе
около пяти лет. Полиция выясняет подробности случившегося и мотивы
злоумышленника.
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