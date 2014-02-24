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Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"

21 февраля 2017, вторник, 21:45 – ИА СОЧИ-24

Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы.
Правоохранительные
органы собрали информацию, согласно которой несовершеннолетний москвич
увлекался идеями разных радикальных националистических группировок. В
частности, он был разделял взгляды "Правого сектора".
В настоящее
время следователи устанавливает связь этих обстоятельств с убийством
инструктора ДОСААФ и дальнейшей трагической гибелью самого подростка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, близкий к
следствию. Позже молодой человек попал под поезд.
Напомним, 20 февраля юный посетитель
стрелкового клуба в Измайловском проезде ранил из
пистолета инструктора и скрылся с пистолетом
"Глок", заряженным 30-патронами. Как писали Dni.ru, молодой человек сначала повздорил с
инструктором, затем сделал несколько выстрелов в мишень, а после этого
намеренно выстрелил ему в живот.
Через
несколько часов тело подростка было найдено на
железнодорожных путях Московского центрального кольца у станции "Соколиная
гора". На следующий день раненный школьником инструктор скончался в больнице. По словам его коллег, мужчина работал в стрелковом клубе
около пяти лет. Полиция выясняет подробности случившегося и мотивы
злоумышленника.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях...»

вчера, 21:45
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"

Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы...»

вчера, 21:30
Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике

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вчера, 21:15
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В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении..»

вчера, 20:59
Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

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вчера, 19:43
Яркие фото красавицы-жены Алиева

Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»

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