Таксистам с иностранными правами запретят работать в России
24 марта 2017, пятница, 10:01 – ИА СОЧИ-24
Водители-иностранцы не смогут работать на территории России с 1 июля 2017 года. Уберечь от потери работы может лишь наличие российских прав, пишет газета "Известия". Поправки в закон "О безопасности дорожного движения" только в столице затронут 20% таксистов. Перевозчиков, позволивших водителям выйти на линию без российских прав, будут штрафовать на 50 тысяч рублей. Профсоюз такси одобрил нововведения, пояснив, что так снизится число нелегальных перевозчиков. "Значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик. При этом они зачастую не официально трудоустроены, а берут машины в аренду", – сообщил председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин.
Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности, о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»
Спикер Госдумы прокомментировал слова президента Украины об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на слова Петра Порошенко о том, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин заявил, что на Украине закон уже не действует, а подобные заявления первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»
Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности, о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»
Спикер Госдумы прокомментировал слова президента Украины об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на слова Петра Порошенко о том, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин заявил, что на Украине закон уже не действует, а подобные заявления первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»