Таксистам с иностранными правами запретят работать в России



Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова сегодня, 13:30 Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности, о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»

Общественная палата завершает перезагрузку сегодня, 13:29 Вторая часть федеральной Общественной палаты, состоящая из представителей регионов, сформирована. Впереди третий этап, который завершит процесс обновления ОП...»

Володин рассказал об агонии Порошенко сегодня, 13:14 Спикер Госдумы прокомментировал слова президента Украины об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на слова Петра Порошенко о том, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин заявил, что на Украине закон уже не действует, а подобные заявления первого лица государства – "это какая-то агония"...»

Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен? сегодня, 13:14 Бабушка экс-депутата Дениса Вороненкова, погибшего 23 марта в центре Киева, рассказала об их отношениях. Последний раз пенсионерка видела внука в 2016 году во время его предвыборной кампании...»