Танцующие пассажирки сорвали рейс Москва – Ханты-Мансийск
20 февраля 2017, понедельник, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково. Когда лайнер выруливал на взлетную полосу, две женщины встали и начали танцевать, передает Life.ru. Бортпроводница попросила пассажиров занять свои места и пристегнуться. Но девушки ответили резким отказом и начали скандалить. В итоге самолет вернулся к терминалу. Дебоширкам пришлось покинуть воздушное судно. Из-за инцидента вылет был задержан на час.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»