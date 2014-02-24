Техдиректору "Тодеса" дали строк за пьяную стрельбу в центре Москвы
10 марта 2017, пятница, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Суд признал техдиректора балета "Тодес" Антона Кися виновным по статье о хулиганстве с использованием оружия. Он приговорен к 1,5 года условно с испытательным сроком два года, пишет газета "Известия". Антон Кись вечером 1 января забрался на крышу театра на Проспекте Мира и произвел оттуда не менее 190 выстрелов холостыми патронами. Мужчина был пьян.
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Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»