Тело Виталия Чуркина доставили в Россию

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина. Траурные мероприятия, связанные с кончиной сотрудника Министерства иностранных дел, пройдут 24 февраля, передает ТАСС.Напомним, Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 году. По предварительным данным, у дипломата не выдержало сердце.
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Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»
Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»
Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»