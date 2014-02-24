Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы

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Приговор Варваре Карауловой оставили в силе сегодня, 13:44 Верховный суд России отклонил жалобу защиты студентки МГУ Варвары Карауловой и признал законным вынесенный ранее приговор..»

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