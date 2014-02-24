Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы
22 марта 2017, среда, 10:59 – ИА СОЧИ-24
В коммунальной квартире в Восточном Бирюлево была обнаружена мертвой безработная женщина. Как рассказали в полиции, соседи нашли начавший гнить труп через три дня после гибели москвички, передает "360 Подмосковье".По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности...»
Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»