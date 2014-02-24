Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта
22 марта 2017, среда, 18:59 – ИА СОЧИ-24
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была эвакуирована из здания парламента после нападения террориста. Политик в результате происшествия не пострадала."Заседания задерживаются до последующего уведомления", – написано на всех телевизионных экранах внутри здания Вестминстерского дворца. Народные избранники заблокированы внутри, передает ТАСС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»
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