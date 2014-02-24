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Террористы обстреляли посольство России в Дамаске

29 декабря 2016, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24

Террористы обстреляли посольство России в Дамаске
Террористы обстреляли посольство России в Дамаске

Посольство России в Сирии подверглось обстрелу со стороны боевиков. Неизвестный выпустили мину, которая упала у входа в консульский отдел на территории дипмиссии. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.В Министерстве иностранных дел страны назвали такие провокации недопустимыми. "Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР (Сирийской Арабской Республики – Прим. ред.) должны быть пресечены" – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте ведомства.Напомним, похожее нападение на это же посольство было совершено 28 ноября. Тогда в сторону дипмиссии было выпущено два снаряда – один из них упал на территории ведомства, но не разорвался.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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