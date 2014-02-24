Трамп готовится к однопартийной системе в США



Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков" вчера, 22:00 Пользователей Twitter встревожили подробности съемок популярной в начале 2000-х годов детской программы "Телепузики". Многие отметили, что их напугал рост кукол...»

Не вся молочная продукция одинаково полезна вчера, 21:45 Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

Эпидемия рака убивает молодежь США вчера, 21:43 Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв вчера, 21:30 Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»