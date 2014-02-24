Трамп готовится к однопартийной системе в США

Президент США Дональд Трамп рассказал о кризисе в руководстве Демократической партии. По его словам, ситуация настолько плачевна, что в будущем в парламенте может остаться только одна политическая сила."Вы знаете, в определенном смысле мне очень грустно видеть это, потому что мне нравится двухпартийная система, а мы скоро придем к однопартийной системе", – цитирует американского лидера "Газета.ru". При этом Трамп подчеркнул, что существующий расклад сил в парламенте является "хорошим и здоровым".
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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»