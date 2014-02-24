ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Трамп нанесет коварный удар по России

21 декабря 2016, среда, 16:44 – ИА СОЧИ-24

Трамп нанесет коварный удар по России
Трамп нанесет коварный удар по России
Избранный президент США Дональд Трамп может оказаться не настолько доброжелательным и полезным по отношению к России лидером, как, возможно, думают в Кремле, пишет чешское издание Parlamentnilisty.cz. По мнению журналистов, Москве стоит опасаться планов нового главы Белого дома, который, вероятно, уже строит планы по разрушению российской экономики.
Parlamentnilisty.cz пишет, что прежние дружелюбные заявления Трампа по отношению к России и выдвижение им на пост госсекретаря сторонника сближения с Москвой Рекса Тиллерсона не должны вводить российское руководство в заблуждение. Издание отмечает, что избранный президент США, помимо хвалебных речей в адрес Владимира Путина, заявлял также, что спад напряженности между двумя странами возможен "лишь с позиции силы". По словам эксперта по России Милана Сиручека, слова которого приводит Parlamentnilisty.cz, отношения между двумя странами при Трампе нужно оценивать не только с военно-политической, но и экономической точки зрения. Прежде всего, считает аналитик, нужно иметь в виду нефтегазовую отрасль. По словам Сиручека, при Бараке Обаме США ограничивали добычу нефти, при этом импортируя недостающее для своих нужд количество черного золота из-за рубежа. Трамп же намерен максимально увеличить добычу нефти, разрабатывая новые месторождения в труднодоступных районах Аляски. Речь идет о залежах сланцевой нефти, которая находится на дне Атлантического и Тихого океанов в пределах 50 миль от берега. Таким образом, пишет Parlamentnilisty.cz, Соединенные Штаты при новом президенте могут стать крупнейшим добытчиком нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.
В подтверждение издание приводит сказанные им ранее слова: "Я отменю ограничения на добычу в размере 50 триллионов долларов, что создаст новые рабочие места и американские энергетические запасы". Подобная мера, утверждает Parlamentnilisty.cz, приведет к резкому увеличению объемов добытой нефти в мире, что естественным образом снизит ее цену. Это, в свою очередь, нанесет тяжелейший удар по российской экономике, которая еще не оправилась от прошлого падения цен на черное золото.Впрочем, некоторые считают такие угрозы преувеличенными. Все дело в выдвинутом Трампом в качестве кандидата на пост госсекретаря Рексе Тиллерсоне, который ранее возглавлял крупнейшую американскую нефтяную компанию ExxonMobil. Новый предполагаемый глава внешнеполитического ведомства США вряд ли заинтересован в очередном падении цен на черное золото, поскольку из-за этого под угрозу мог бы быть поставлен ряд выгодных совместных проектов компании по добыче нефти с Россией.
Напомним, ранее представители Организации стран – экспортеров нефти при участии России договорились снизить уровень добычи нефти, что привело к росту ее котировок на мировых рынках.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.