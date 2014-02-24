Трамп нанесет коварный удар по России

21 декабря 2016, среда, 16:44 – ИА СОЧИ-24



Трамп нанесет коварный удар по России

Избранный президент США Дональд Трамп может оказаться не настолько доброжелательным и полезным по отношению к России лидером, как, возможно, думают в Кремле, пишет чешское издание Parlamentnilisty.cz. По мнению журналистов, Москве стоит опасаться планов нового главы Белого дома, который, вероятно, уже строит планы по разрушению российской экономики.Parlamentnilisty.cz пишет, что прежние дружелюбные заявления Трампа по отношению к России и выдвижение им на пост госсекретаря сторонника сближения с Москвой Рекса Тиллерсона не должны вводить российское руководство в заблуждение. Издание отмечает, что избранный президент США, помимо хвалебных речей в адрес Владимира Путина, заявлял также, что спад напряженности между двумя странами возможен "лишь с позиции силы". По словам эксперта по России Милана Сиручека, слова которого приводит Parlamentnilisty.cz, отношения между двумя странами при Трампе нужно оценивать не только с военно-политической, но и экономической точки зрения. Прежде всего, считает аналитик, нужно иметь в виду нефтегазовую отрасль. По словам Сиручека, при Бараке Обаме США ограничивали добычу нефти, при этом импортируя недостающее для своих нужд количество черного золота из-за рубежа. Трамп же намерен максимально увеличить добычу нефти, разрабатывая новые месторождения в труднодоступных районах Аляски. Речь идет о залежах сланцевой нефти, которая находится на дне Атлантического и Тихого океанов в пределах 50 миль от берега. Таким образом, пишет Parlamentnilisty.cz, Соединенные Штаты при новом президенте могут стать крупнейшим добытчиком нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.В подтверждение издание приводит сказанные им ранее слова: "Я отменю ограничения на добычу в размере 50 триллионов долларов, что создаст новые рабочие места и американские энергетические запасы". Подобная мера, утверждает Parlamentnilisty.cz, приведет к резкому увеличению объемов добытой нефти в мире, что естественным образом снизит ее цену. Это, в свою очередь, нанесет тяжелейший удар по российской экономике, которая еще не оправилась от прошлого падения цен на черное золото.Впрочем, некоторые считают такие угрозы преувеличенными. Все дело в выдвинутом Трампом в качестве кандидата на пост госсекретаря Рексе Тиллерсоне, который ранее возглавлял крупнейшую американскую нефтяную компанию ExxonMobil. Новый предполагаемый глава внешнеполитического ведомства США вряд ли заинтересован в очередном падении цен на черное золото, поскольку из-за этого под угрозу мог бы быть поставлен ряд выгодных совместных проектов компании по добыче нефти с Россией.Напомним, ранее представители Организации стран – экспортеров нефти при участии России договорились снизить уровень добычи нефти, что привело к росту ее котировок на мировых рынках.

СОЧИ 24