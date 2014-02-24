Трамп нашел замену сбежавшему советнику

Президент США Дональд Трамп выбрал себе нового советника по национальной безопасности. Почетная должность была предложена вице-адмиралу Роберту Гарварду.Источники Reuters, знакомые с ситуацией, не уточняют, что ответил главе государства высокопоставленный военный. Известно, что Гарвард занимал пост замкомандующего Центрального командования, а также был заместителем командующего Совместного командования специальных операций США и Межвидового командования Вооруженных сил США.
Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»
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Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»
Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»