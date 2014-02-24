Трамп наябедничал на лидера демократов из-за фото с Путиным
3 марта 2017, пятница, 22:31 – ИА СОЧИ-24
Антироссийская истерия на Западе не сбавляет оборотов. Американские политики лишаются должностей и подвергаются общественной травле только за то, что оказались рядом с послом России или провели с ним встречу. Показать абсурдность всех обвинений в неких связях с Кремлем на основании фотографий решил президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он выложил фотографию лидера Демократической партии в сенате Чака Шумера рядом с президентом России Владимиром Путиным и призвал "начать немедленное расследование" в связи с этим. "Полный лицемер!", – заключил Дональд Трамп.
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