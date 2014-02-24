Трамп признался в уважении к женщинам на 8 Марта

В честь международного женского дня президент США Дональд Трамп посвятил прекрасной половине человечества сообщение на своей странице в Twitter. "Я испытываю огромное уважение к женщинам и тому множеству ролей, которые они играют и которые так важны для жизни нашего общества и нашей экономики", – написал он. Отметим, вопрос сексизма занимал значительное место в развернутой против эксцентричного политика информационной кампании. Он обвинялся не просто в неуважении к дамам, некоторые даже заявили о том, что Трамп насиловал их. Правда до судебных разбирательств так и не дошло – дамы остались удовлетворены поднявшейся в СМИ шумихой.
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Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»
Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»