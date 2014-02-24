

Падение огненного шара на Японию попало на видео сегодня, 18:31 Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»

Тиньков подарил женщинам возмутительный конкурс сегодня, 16:13 Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»

Трамп признался в уважении к женщинам на 8 Марта сегодня, 15:44 В честь международного женского дня президент США Дональд Трамп посвятил прекрасной половине человечества сообщение на своей странице в Twitter..»

Хештег #ВамЛюбимые захватил Сеть в женский праздник сегодня, 15:30 В Сети набирает популярность хештег #ВамЛюбимые. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда спешат поздравить прекрасную половину с 8 марта...»



Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену сегодня, 15:00 Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

Обвинения Трампа вывели Обаму из себя сегодня, 14:00 Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»

Драка за столик в Burger King переросла в поножовщину сегодня, 13:58 В ресторане быстрого питания Burger King на Бирюлевской улице на юге Москвы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт из-за свободного столика, передает Life.ru..»

Пользователи соцсетей поздравляют женщин с праздником сегодня, 13:29 Пользователи социальных сетей в России активно поздравляют родных и любимых женщин с 8 марта. В Сети набирает популярность хэштег #ВамЛюбимые...»