Трем российским вузам запретили принимать студентов
30 марта 2017, четверг, 22:14 – СОЧИ-24
Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза. Данное решение было принято по результатам проверок, передает "Газета.ру". Принять студентов не смогут Иркутский государственный университет имени Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, а также Орловский государственный аграрный университет имени Парахина.
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В эфире американского телеканала CNBC был показан отрывок из трансляции с Арктического форума в Архангельске. Журналисты восхитились тем, как президент Владимир Путин ответил на вопрос о "вмешательстве" России в американские выборы...»
Обновленный стадион "Лужники" станет одной из лучших в мире спортивных площадок и в дальнейшем будет развиваться как главный спортивный парк России. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра большой спортивной арены, на которой сейчас подходит к концу комплексная реконструкция...»