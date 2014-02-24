Туман в Москве спровоцировал смертельное ДТП

3 апреля 2017, понедельник, 08:14 – СОЧИ-24

В столице на 63-м километре Минского шоссе столкнулисьMitsubishi и Toyota. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован, передает сетевое изданиеm24.ru.На месте происшествия работаютправоохранители. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный туман.

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