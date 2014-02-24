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Туман в Москве спровоцировал смертельное ДТП

3 апреля 2017, понедельник, 08:14 – СОЧИ-24


В столице на 63-м километре Минского шоссе столкнулись
Mitsubishi и Toyota. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован, передает сетевое издание
m24.ru.На месте происшествия работают
правоохранители. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный туман.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:15
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сегодня, 17:59
Бомбу в петербургском метро замаскировали под огнетушитель

Выяснились новые подробности трагедии, которая произошла в метро Санкт-Петербурга. Информация об обнаружении еще одного взрывного устройства на станции "Площадь восстания"...»

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сегодня, 17:29
В Москве оцепили три станции после теракта в Петербурге

Сотрудники московской полиции оцепили станции метро "Нагатинская", "Савеловская" и станцию МЦК "Угрежская"..»

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