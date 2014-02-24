У клиента банка РПЦ пропал миллиард рублей

11 февраля 2017, суббота, 15:44 – ИА СОЧИ-24

В Москве клиент банка "Пересвет", ключевым акционером которого является Русская православная церковь, сообщил о пропаже одного миллиарда рублей. Крупная сумма денег хранилась на его счету в разных валютах и по неизвестным причинам исчезла.О пропаже пострадавший узнал, когда не смог получить свои сбережения по вкладу. Клиент обратился в полицию: он подозревает в хищении сотрудников банка, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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