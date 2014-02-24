У клиента банка РПЦ пропал миллиард рублей

В Москве клиент банка "Пересвет", ключевым акционером которого является Русская православная церковь, сообщил о пропаже одного миллиарда рублей. Крупная сумма денег хранилась на его счету в разных валютах и по неизвестным причинам исчезла.О пропаже пострадавший узнал, когда не смог получить свои сбережения по вкладу. Клиент обратился в полицию: он подозревает в хищении сотрудников банка, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»