У метро "Щукинская" маньяк ранил школьника ножом

На северо-западе столицы вооруженный ножом мужчина напал на 16-летнего школьника. Инцидент произошел в парке у станции метро "Щукинская", через который девятиклассник шел на занятия, передает Life.ru.Подросток смог вырваться и убежать, но медицинская помощь ему все же потребовалась: врачи обнаружили у него порез руки. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители ведут поиски преступника, которому на вид 25–30 лет.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»