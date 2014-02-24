У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату
31 марта 2017, пятница, 09:29 – СОЧИ-24
У основания Китайгородской стены московские археологи обнаружили "слух" – тайную комнату. Она использовалась в XVI веке для прослушки неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, пишет "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт мэра столицы ."В одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города", – сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.
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В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»