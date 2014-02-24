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У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату

31 марта 2017, пятница, 09:29 – СОЧИ-24


У основания Китайгородской стены московские археологи
обнаружили "слух" – тайную комнату. Она использовалась в XVI веке для
прослушки неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, пишет "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт мэра столицы ."В одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под
Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в
Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась
Богословская башня Китай-города", – сообщил главный археолог Москвы Леонид
Кондрашев.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Россияне массово отказываются от спортзалов

В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»

сегодня, 12:28
В Москве нашли тело мужчины с проломленным черепом

На юго-востоке столицы найден мертвым молодой мужчина..»

сегодня, 11:59
В московском метро мужчина домогался 14-летнего мальчика

В столице 14-летний мальчик стал жертвой сексуальных домогательств..»

сегодня, 11:58
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Долгов за газ перед Россией у Белоруссии нет, отметили в Минске. Заявления главы российского Минэнерго по итогам переговоров в белорусском правительстве назвали "пропагандой"...»

сегодня, 11:46
Как плохой интим влияет на отношения

Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»

сегодня, 11:15
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