У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату



В московском метро мужчина домогался 14-летнего мальчика сегодня, 11:59 В столице 14-летний мальчик стал жертвой сексуальных домогательств..»

Минск устроил "газовый бунт" сегодня, 11:58 Долгов за газ перед Россией у Белоруссии нет, отметили в Минске. Заявления главы российского Минэнерго по итогам переговоров в белорусском правительстве назвали "пропагандой"...»

Как плохой интим влияет на отношения сегодня, 11:46 Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»

Европа сдалась "Северному потоку" сегодня, 11:15 ЕС больше не намерен препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". В Еврокомиссии заявили, что нет никаких юридических оснований для противодействия проекту...»