У Рижского вокзала произошла массовая драка

В Москве недалеко от Рижского вокзала произошла массовая драка. В результате происшествия пострадали три человека: они были вынуждены обратиться в медицинское учреждение за помощью."В районе д. 91 на проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия", – сообщили агентству городских новостей "Москва" в столичном управлении МВД. По факту происшествия проводится проверка.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»