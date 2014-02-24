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Убийце режиссера Якжиной дали 13 лет колонии

17 марта 2017, пятница, 18:46 – ИА СОЧИ-24


Суд признал 54-летнего Игоря Дроздова виновным в
убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжиной. Мужчина приговорен к 13 годам
колонии строгого режима.В марте 2015 года Дроздов решил выяснить
отношения со своей соседкой Якжиной. Это переросло в ссору. В ходе словесной перепалки
мужчина убил режиссера, передает агентство "Москва".Чтобы скрыть следы преступления Дроздов вывез тело Якжиной в
Подмосковье, где похоронил, а личные вещи сжег. У убитой мужчина забрал паспорт
и свидетельство на наследство на долю в квартире. На следующий день Дроздов решил
продать квартиру за шесть миллионов рублей. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В столице закрыли для пешеходов Красную площадь..»

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Додон загладил вину перед Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша...»

сегодня, 19:14
Как выжить в информационной войне

В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам...»

сегодня, 19:14
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Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) с трибуны Верховной рады призвал граждан страны поголодать ради "победы над Россией". Об этом он заявил на очередном заседании украинского парламента...»

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