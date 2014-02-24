Убивший продавщицу секс-шопа россиянин сбежал в Париж
27 февраля 2017, понедельник, 20:28 – ИА СОЧИ-24
В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord. Подозреваемый уже был этапирован из Франции. Само преступление произошло еще 21 декабря 2008 года. По версии следствия, мужчина пришел в магазин интимных товаров "Формула любви" в качестве покупателя. Между ним и 22-летней продавщицей произошла ссора. В итоге преступник нанес девушке множество ударов колюще-режущим предметом. От полученных травм она скончалась на месте.На следующий день мужчина нелегально пересек границу с Польшей, а оттуда на автобусе добрался до Парижа. Там он представился вымышленным именем и рассказал, что приехал из Белоруссии. Получив статус беженца он долгое время жил в Париже, а также периодически ездил в Голландию, Люксембург и Швейцарию. При этом ему выплачивалось специальное пособие и предоставлялось бесплатное жилье.Его беззаботному существованию в Европе, тем не менее, пришел конец. Установить личность преступника помогли следы пальцев рук, оставшиеся на месте преступления. В 2015 году ему заочно было предъявлено обвинение и данные об отпечатках пальцев преступника попали в базы данных Интерпола. А при постановке на учет в качестве беженца он проходил процедуру дактилоскопиии. Выявленное совпадение позволило правоохранителям задержать подозреваемого и отправить его в Россию.
Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»
Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»
Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»
Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»
Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»
Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»