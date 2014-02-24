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Ученый выжил после падения в жерло вулкана

24 февраля 2017, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24


Чтобы исследовать действующий вулкан Масая 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа. На месте он нанял 25-летнего проводника, с которым они вместе начали спускаться в жерло вулкана. Их веревка оборвалась, после чего мужчины рухнули вниз. За ними отправился отряд спасателей, который нашел мужчин страдающих от обезвоживания из-за высоких температур, однако живых и в хорошем состоянии, передает Independent. Последнее крупное извержение Масая произошло в 1772 году. Однако в 2001 году кратер вулкана взорвался, разбросав обломки горной породы в радиусе 500 метров. Один человек был ранен.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ученый выжил после падения в жерло вулкана

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сегодня, 16:14
Мэр Рима попала в больницу

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Десятки человек погибли при взрыве в Сирии

Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru..»

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Когда Эрдоган приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости..»

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Обаму отправляют на выборы президента Франции

Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»

сегодня, 14:44
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы

На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб..»

сегодня, 14:30
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Ученый выжил после падения в жерло вулкана

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