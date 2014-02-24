Украинцев сделали на шаг ближе к отмене виз

Профильный комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не будут нужны краткосрочные визы для поездок в Евросоюз, передают "Аргументы и Факты". Из 14 членов комитета девять человек вынесли положительный вердикт, четыре проголосовали против, а один предпочел воздержаться. В следующий раз этот вопрос будет поднят при рассмотрении решения Европарламентом 5 апреля. Если и там все закончится положительно, то полученный документ должен будет подписать президент Европарламента и представитель страны, которая на тот момент будет председательствовать в Евросоюзе. После этого документ можно будет опубликовать в официальном бюллетене и спустя 20 дней он вступит в законную силу.
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Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»
Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»
В Москве 9 марта состоялись две встречи на высоком уровне между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИД Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с президентом России Владимиром Путиным...»
Экс-президент США Барак Обама впал в подростковый максимализм на почве ухода из власти и хочет наверстать упущенное за все восемь лет своего президентства. К такому выводу пришло издание The Telegraph, анализируя стиль бывшего главы Белого дома...»
В нижней палате парламента будут созданы три рабочие группы, которые займутся выработкой конкретных предложений по совершенствованию российской налоговой системы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров...»